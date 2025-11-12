L'idea iniziale di Cristian Chivu non era sicuramente il 3-5-2. Aver inseguito un giocatore come Ademola Lookman è abbastanza significativo. Nelle intenzioni del tecnico il modulo di riferimento era il 3-4-2-1. Un'idea riposta in un cassetto e non del tutto cestinata, ecco perché la dirigenza nerazzurra si guarda intorno alla ricerca di un giocatore con determinate caratteristiche.
calciomercato
Inter, nuovo modulo dal prossimo anno? Chivu valuta il tridente. Un giocatore ha rubato l’occhio
"Il progetto estivo di un sistema diverso, il 3-4-2-1. Chivu non esclude in futuro di poter plasmare la sua Inter in maniera diversa e chissà, un domani (stagione '26-27?) potrebbe anche passare alla difesa a quattro con Akanji e Bastoni centrali e proporre un 4-3-2-1 o 4-3-3. Per quello, però, servirebbe anche un attaccante diverso, con caratteristiche simili al nigeriano dell’Atalanta. Gli osservatori di Ausilio e Baccin in ottica mercato estate 2026 stanno valutando diversi profili in Europa, ma c’è un giocatore che ha rubato l’occhio nei suoi primi mesi in Italia e si tratta di Giovane del Verona", sottolinea Tuttosport.
"Di lui hanno parlato in più di un’occasione lo stesso Ausilio e il suo nuovo agente, Beppe Riso. L’Inter a Giovane ci sta pensando, anche per un prezzo che potrebbe essere interessante. Oggi il Verona lo valuta fra i 10 e i 15 milioni, ma a fine campionato, se il giocatore continuerà a migliorare, potrebbe arrivare intorno ai 20. L'Inter c'è, soprattutto perché in organico continua a mancare un attaccante con caratteristiche come Giovane. I quattro a disposizione di Chivu sono ottimi giocatori, tutti abbinabili e interscambiabili nel gioco delle coppie, ma probabilmente nessuno ideale in un 3-4-2-1 o in un ipotetico tridente. Inoltre, il brasiliano ha una dote che manca da anni nella rosa dell'Inter, ovvero un giocatore abile nel dribbling".
(Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA