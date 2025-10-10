L’Inter ha già in casa il 'nuovo Pio Esposito’? Ecco le parole del noto agente Patrick Bastianelli su un altro nerazzurro

L’Inter ha già in casa il 'nuovo Pio Esposito’? Patrick Bastianelli, noto agente, ha parlato così durante il Palermo Football Meeting di un giovane attaccante nerazzurro.

Queste le dichiarazioni sul suo assistito, riportate da TMW: “Matteo Spinaccè nuovo Pio Esposito? Ha caratteristiche diverse. Spinaccè è Spinaccè, può fare una carriera importante.

Deve fare un percorso di crescita graduale, quest’anno fargli fare la Serie C con l’Under 23 è stata la giusta scelta. Il prossimo anno potrà fare anche una Serie B da protagonista, ha tutto per arrivare in A ad alti livelli”, ha detto l’agente del giocatore.