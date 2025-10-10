Il giudizio di Fabio Galante su Esposito

Anche un ex come Fabio Galante ha promosso di recente la scelta dell'Inter di tenere Esposito in rosa: "La pressione e l'ansia ci sono, ma quando arrivi a questi livelli non la senti. Me ne parlano tutti bene, si allena bene e ha la testa giusta. E' giovane, ma sta facendo veramente bene. E' forte. Ha già fatto cose straordinarie: deve solo stare sereno e andare avanti".