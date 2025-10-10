Interessante retroscena di mercato svelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante l'estate sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman.
calciomercato
Retroscena Lookman, clamoroso Di Marzio: “L’Atalanta aveva chiesto questo nome all’Inter”
Queste le parole del giornalista. "Ma voi in cambio di Lookman ce lo date Pio Esposito?”. Quasi una sorta di provocazione dell’Atalanta all’Inter nei dialoghi per Lookman, hanno chiesto Pio Esposito”.
Il giudizio di Fabio Galante su Esposito—
Anche un ex come Fabio Galante ha promosso di recente la scelta dell'Inter di tenere Esposito in rosa: "La pressione e l'ansia ci sono, ma quando arrivi a questi livelli non la senti. Me ne parlano tutti bene, si allena bene e ha la testa giusta. E' giovane, ma sta facendo veramente bene. E' forte. Ha già fatto cose straordinarie: deve solo stare sereno e andare avanti".
La calma invocata dal procuratore Giuffredi—
"Io non parlo volentieri di Pio, non mi piace questo clamore mediatico che si sta creando attorno a un giocatore molto giovane. Pio ha fatto la sua gavetta, dimostrando di meritarsi la Serie A. Non mi piace come si parla di lui con troppa importanza e troppo clamore. Lui deve vivere la sua vita sereno, senza aspettative atomiche. È un ragazzo molto equilibrato, che sa che verranno momenti difficili anche per lui. Andrei cauto e calmo nel dire che sarà il centravanti della Nazionale per i prossimi dieci anni. Dovrà dimostrare come tutti i calciatori. Se sarà così, significherà che avrà dimostrato. Noi cerchiamo di trasmettergli lo stare coi piedi per terra".
© RIPRODUZIONE RISERVATA