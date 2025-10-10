In queste ore Maurizio Pistocchi ha condiviso sui social una considerazione di mercato relativa all'Inter. “Un giocatore puoi sbagliare a comprarlo ma non a cederlo”, ha dichiarato a proposito di Lucien Agoumè, ceduto al Siviglia e - si mormora - pronto a sbarcare in Premier League per una cifra sostanziosa (40 milioni di euro).
Pistocchi su Agoumè: “Se l’hai visto giocare, capisci subito una cosa. Conte non l’ha mai…”
Quanto vale oggi Lucien? Il dibattito social tra il giornalista sportivo e i tifosi, che difendono le ragioni dell'Inter
Il dibattito accende i tifosi—
Il tema ha naturalmente acceso un dibattito tra i tifosi, che hanno portato come contro argomentazione la non continuità e la difficoltà di un giocatore giovane nel trovare spazio in una squadra così importante come l'Inter. In sostanza, in un club così è difficile dare troppo tempo ai giocatori. Ma Maurizio Pistocchi ha risposto ai tifosi adducendo argomentazioni valide e svelando un retroscena legato ad Antonio Conte, che lo ha allenato all'Inter: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Il tema universale rimane uno dei più sentiti dai tifosi di tutte le squadre: lanciare giovani talenti e dare loro il giusto tempo per crescere e farsi notare.
