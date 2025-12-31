Repubblica – Esterno destro, si profila duello Inter-Juve per questi profili

Il quotidiano parla del mercato e si sofferma in particolare su quello del club bianconero che ha obiettivi comuni con la società nerazzurra

Il quotidiano La Repubblica parla di calciomercato in un articolo nel quale spiega che se Napoli e Inter sono favorite per il titolo, le altre squadre sono pronte a colmare le distanze nel mercato di gennaio. Per questo la Roma ha messo gli occhi su Zirkzee o Raspadori. Il Milan invece sta pensando di cedere Nkunku al Fenerbahce o alla Juve in uno scambio con Gatti.

"La priorità di Spalletti è una figura in grado di alternarsi con Cambiaso e McKennie su quella fascia. Si profila un duello con l'Inter — che un quinto di destra lo cerca dall'infortunio di Dumfries — per profili giovani e forti come Palestra del Cagliari (20 anni), Norton-Cuffy del Genoa (21) e Belghali del Verona (23). Poi c'è il progetto della Juve legato a Tonali, stimatissimo da Spalletti: se non sarà possibile strapparlo ora al Newcastle, assalto rinviato all'estate", si legge a proposito dell'incrocio tra il mercato nerazzurro e quello bianconero.