Fabio Capello , ex allenatore, intervenuto a Calciomercato L'Originale, ha parlato così del mercato dell'Inter : "Si parla di Solet, che io ho seguito attentamente: mi era piaciuto ad inizio campionato, poi si è disorientato. Io penso che poteva essere come Desailly: io lo metterei davanti alla difesa, quando ha la palla sa fare tante cose.

Potrebbe essere una nuova posizione. In tanti si aspettavano un cambiamento tattico perché le squadre che sono arrivate in fondo in Champions League giocano tutte a 4: a 3 in Europa si perde qualcosa.

Però mi sembra abbiano le idee molto chiare, l'Inter sostituisce chi va via e si rinforza. Hanno già memorizzato tutti questo gioco, la Champions è diversa: l'Inter arriva da uno choc ed è già stato molto bravo Chivu a far sì che i giocatori si sentissero ancora i campioni che erano".