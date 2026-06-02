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fcinter1908 ultimora Capello: “Bravo Chivu, Inter arrivava da choc: ma a 3 in Europa perdi. Solet? Vi do ruolo nuovo”

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Capello: “Bravo Chivu, Inter arrivava da choc: ma a 3 in Europa perdi. Solet? Vi do ruolo nuovo”

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Fabio Capello, ex allenatore, intervenuto a Calciomercato L'Originale, ha parlato così del mercato dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Fabio Capello, ex allenatore, intervenuto a Calciomercato L'Originale, ha parlato così del mercato dell'Inter: "Si parla di Solet, che io ho seguito attentamente: mi era piaciuto ad inizio campionato, poi si è disorientato. Io penso che poteva essere come Desailly: io lo metterei davanti alla difesa, quando ha la palla sa fare tante cose.

Oumar Solet
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Potrebbe essere una nuova posizione. In tanti si aspettavano un cambiamento tattico perché le squadre che sono arrivate in fondo in Champions League giocano tutte a 4: a 3 in Europa si perde qualcosa.

Capello: “Bravo Chivu, Inter arrivava da choc: ma a 3 in Europa perdi. Solet? Vi do ruolo nuovo”- immagine 3
Getty

Però mi sembra abbiano le idee molto chiare, l'Inter sostituisce chi va via e si rinforza. Hanno già memorizzato tutti questo gioco, la Champions è diversa: l'Inter arriva da uno choc ed è già stato molto bravo Chivu a far sì che i giocatori si sentissero ancora i campioni che erano".

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