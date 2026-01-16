"Mlacic prospetto veramente di livello. Seguito da diversi club europei. L'Inter ha iniziato una trattativa vera e propria e ha raggiunto accordo verbale con l'Hajduk: 5,5 mln di euro più due di bonus più una percentuale sulla futura vendita. Secondo quanto ci risulta sono le ore della scelta: l'ultima parola sarà del calciatore che, insieme alla sua famiglia, sta cercando di capire quale tipo di percorso intraprendere per la sua carriera. A oggi Mlacic non ha ancora detto di sì all'Inter, tra club tutto fatto, il giocatore ancora in fase di riflessione, l'Inter conta di avere una risposta il prima possibile. La virgola che voglia aggiungere è che non stiamo parlando di un affare chiuso".