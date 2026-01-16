“Il mercato dell’Inter è un mercato di pazienza, incastri e visione. Non una corsa contro il tempo, ma una caccia all’occasione giusta. Alla ricerca di quel “Cancelo” che non sempre si presenta con lo stesso nome, ma che può fare la differenza nel momento decisivo della stagione. E quando si gioca su più fronti, saper aspettare può essere il primo vero colpo”.