L'Inter in estate aveva la possibilità di fare un colpo importante sul mercato. Per vari motivi poi non è riuscita ad affondare né con Lookman, né successivamente con Koné della Roma.

"Ben più di Lookman, era Manu l’obiettivo prioritario di Marotta, Ausilio e, soprattutto, Chivu. L’allenatore voleva cambiare l’Inter proprio attraverso un centrocampista di questa taglia, così forte nel fisico e nella tecnica. Non a caso, solo per un mediano di tali rare fattezze, Oaktree aveva acconsentito a una spesa “straordinaria” da oltre 40 milioni, fuori misura rispetto allo standard degli altri colpi. Nonostante l’accordo di Ferragosto sembrasse a un passo, spinto proprio dalla necessità romanista di far cassa, il dietrofront dalla Capitale ha cambiato d’improvviso il quadro di insieme.