Paolo Ziliani ha dedicato un approfondimento nella sua newsletter a proposito del FPF e delle squadre più o meno in regola. Tra le meno ligie il giornalista sportivo cita Roma e Juventus. "In attesa di conoscere l'ultimo bilancio, la Roma accusa 183 milioni di perdite in due anni, la Juventus 322. Poiché anche il prossimo sarà negativo, si va come minimo verso il blocco del mercato", ha anticipato Ziliani. I club italiani sono in regola per la UEFA? Semaforo verde per Atalanta, Napoli e Milan. "Diverso è il discorso che riguarda Juventus, Roma e Inter; che a differenza dei tre club italiani virtuosi hanno sempre chiuso con segno negativo i loro ultimi bilanci. Ma con una differenza: mentre l’Inter sembra in grado, grazie ai ricavi e ai risparmi dell’ultima stagione, di rientrare nei parametri fissati dall’UEFA, la Juventus e la Roma, per ammissione stessa dei loro plenipotenziari Comolli e Ranieri, sono lontanissimi dal poterlo fare", spiega Ziliani.