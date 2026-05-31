L'obiettivo della dirigenza nerazzurra in questo mercato estivo è chiaro. Ora serve lo step successivo

Gianni Pampinella Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 09:16)

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Beppe Marotta non ha parlato di rivoluzione, ma è chiaro che rispetto a un anno fa in casa Inter ci saranno diversi cambiamenti. Sarà inevitabile un corposo intervento sul mercato, considerato che dei 5 giocatori di movimento in scadenza, almeno 4 sono destinati a lasciare il nerazzurro.

"Uno degli obiettivi della dirigenza dell’Inter sul mercato sarà quello di accontentare Cristian Chivu nel cercare di disegnare una squadra più simile, negli uomini, nelle loro caratteristiche fisiche e tecniche, alle idee di gioco che ha in testa l’allenatore romeno. Dodici mesi fa la rivoluzione fu parziale, con un mercato volto ad abbassare l’età media del gruppo, inserendo alternative ai titolari sotto i 23 anni, ma l’impianto “base” rimase quello di Simone Inzaghi", si legge su Tuttosport.

"Poi è stato Chivu, col passare dei mesi, a cambiare delle pedine per avere un’Inter più a sua immagine e somiglianza. Adesso serve lo step successivo, acquistare giocatori che permettano a Chivu di andare in una direzione più Europea, come spiegato dallo stesso allenatore campione d’Italia il 25 aprile. Le parole chiave sono dinamico, intensità, verticale e veloce, doti che si trovano soprattutto in due dei giocatori messi nel mirino dall’Inter in queste prime settimane di mercato: Curtis Jones e Marco Palestra".

(Tuttosport)