Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Primavera, Carbone lascia. “Sostituto, c’è il nome: l’Inter ci pensa e lui aspetta la chiamata”
Benito Carbone, con un post sui social, ha annunciato l'addio alla panchina dell'Inter Primavera. Ora, in casa nerazzurra, è caccia al sostituto. Secondo il Corriere dello Sport, il favorito è Samir Handanovic, nell'ultima stagione alla guida dell'U17:
"Dopo le voci dei giorni scorsi, Benito Carbone ha ufficializzato il suo addio all’Inter Primavera con cui nell'ultima stagione ha vinto una Supercoppa Italiana ed è arrivato sino ai quarti di Youth League e Coppa Italia. Come sostituto per l'anno prossimo si fa il nome dell'ex portiere Samir Handanovic".
"L’Inter ci sta pensando e il diretto interessato si aspetta la promozione dopo l'anno trascorso sulla panchina della squadra under 17, in modo da completare uno step di crescita ulteriore all'interno del settore giovanile nerazzurro dopo la carriera sul campo trascorsa tra i pali".
(Fonte: Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA