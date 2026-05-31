Benito Carbone, con un post sui social, ha annunciato l'addio alla panchina dell'Inter Primavera. Ora, in casa nerazzurra, è caccia al sostituto

Benito Carbone, con un post sui social, ha annunciato l'addio alla panchina dell'Inter Primavera. Ora, in casa nerazzurra, è caccia al sostituto. Secondo il Corriere dello Sport, il favorito è Samir Handanovic, nell'ultima stagione alla guida dell'U17:

"Dopo le voci dei giorni scorsi, Benito Carbone ha ufficializzato il suo addio all’Inter Primavera con cui nell'ultima stagione ha vinto una Supercoppa Italiana ed è arrivato sino ai quarti di Youth League e Coppa Italia. Come sostituto per l'anno prossimo si fa il nome dell'ex portiere Samir Handanovic".