Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'Inter potrebbe anche non fare mosse significative in questo mercato di gennaio. Scrive il quotidiano:
Mercato, CorSport: “L’idea dell’Inter è andare avanti così, a meno che…”
"La scorsa estate la pesca è andata male. Nel senso che, dopo aver gettato l’amo, alla fine, il "pesce" Lookman non ha abboccato. Ma l’Inter è pronta a lanciare un’altra battuta nei “mari” atalantini. Palestra, come noto, è il preferito per rinforzare la corsia destra della squadra nerazzurra, attualmente azzoppata dall’infortunio di Dumfries e con un Luis Henrique che ancora non riesce ad essere un adeguato sostituto".
"Nell’immediato, nonostante le difficoltà, l’idea è di andare avanti così, sempre che non salti fuori una ghiotta occasione. Poi, però, scatterà l’assalto a Palestra, che a giugno rientrerà dal prestito al Cagliari. Con il rischio, però, che la sua quotazione raggiunga quote troppo distanti dalla potenza di fuoco nerazzurra".
