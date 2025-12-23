Mercato, CorSport: “L’idea dell’Inter è andare avanti così, a meno che…”

FC Inter 1908
Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'Inter potrebbe anche non fare mosse significative in questo mercato di gennaio
Marco Macca
Marco Macca 

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'Inter potrebbe anche non fare mosse significative in questo mercato di gennaio. Scrive il quotidiano:

"La scorsa estate la pesca è andata male. Nel senso che, dopo aver gettato l’amo, alla fine, il "pesce" Lookman non ha abboccato. Ma l’Inter è pronta a lanciare un’altra battuta nei “mari” atalantini. Palestra, come noto, è il preferito per rinforzare la corsia destra della squadra nerazzurra, attualmente azzoppata dall’infortunio di Dumfries e con un Luis Henrique che ancora non riesce ad essere un adeguato sostituto".

"Nell’immediato, nonostante le difficoltà, l’idea è di andare avanti così, sempre che non salti fuori una ghiotta occasione. Poi, però, scatterà l’assalto a Palestra, che a giugno rientrerà dal prestito al Cagliari. Con il rischio, però, che la sua quotazione raggiunga quote troppo distanti dalla potenza di fuoco nerazzurra".

(Fonte: Corriere dello Sport)

