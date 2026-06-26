L'Inter si è fatta avanti per Nico Paz, ma vere e proprie trattative con il Real Madrid, in attesa della decisione del Como non sono ancora partite

Marco Macca Redattore 26 giugno 2026 (modifica il 26 giugno 2026 | 08:23)

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L'Inter si è fatta avanti per Nico Paz, ma vere e proprie trattative con il Real Madrid, in attesa della decisione del Como non sono ancora partite. E' quanto riferisce Fabrizio Romano su YouTube:

"Bisogna tenere con massimo rispetto e considerazione il Como, che ha ancora il jolly nella sua manica e che non va sottovalutato. E' vero che non ha chiuso nell'incontro a Madrid, ed è lì che sono partite le prime chiamate dell'Inter, ma per chi mi chiede se sia partita la trattativa tra i nerazzurri e il Real Madrid e con Nico Paz, dico che oggi tutto questo non esiste".

"L'Inter si è informata, ma bisogna ancora tenere in considerazione il Como. Da qui a lunedì bisogna restare connessi, perché il Como c'è ancora e sta facendo i suoi calcoli. Fabregas martella tutti i giorni per averlo, per lui è una priorità assoluta. Poi, ovviamente, bisogna trovare gli accordi. Gli altri club chiamano, ma fino a lunedì c'è il Como".