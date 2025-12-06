Palacios e la sua richiesta all’Inter. Due possibili strade

Il giocatore nerazzurro è alle prese con un infortunio muscolare: sta cercando di evitare l'intervento perché vorrebbe lasciare Milano

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 12:04)

All'Inter non ha trovato spazio. Tomas Palacios, dopo il prestito al Monza e il mancato passaggio in estate al Santos (che prima aveva detto sì al trasferimento poi aveva preferito non accettarlo) si è fatto male in allenamento.

Dopo un risentimento al retto femorale della coscia sinistra si è procurato uno strappo. Il calciatore - come spiega TuttoSport - si sta sottoponendo ad una "terapia conservativa. E cercherà di recuperare per poi rientrare in campo, anche per il mercato invernale".

Il difensore "ha comunicato all'Inter di voler tornare, se ci fosse la possibilità, all'Independiente Rivadavia - tanto da averne già parlato col suo ex presidente-, ma molto passa pure dalle sue condizioni", scrive il quotidiano sportivo.

L'Inter non si opporrebbe ad una sua cessione momentanea o definitiva, spiega il giornale sportivo. Ma bisognerà anche tener conto di come sta il 22enne: se la terapia alla quale si sta sottoponendo non avesse gli effetti sperati, dovrebbe operarsi e quindi dovrebbe restare fermo per mesi. E se dovesse rendersi necessario l'intervento ovviamente sarebbe difficile una sua partenza nel prossimo mercato.

(Fonte: TS)