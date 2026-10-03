GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha voluto raccontare quella che potrebbe essere un'opportunità di mercato che le big potrebbero cogliere nei prossimi mesi:

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"A proposito di notizie e di situazioni da tenere sotto controllo, oggi porto un nuovo nome ed è quello di Adrian Bernabé, centrocampista del Parma e in scadenza di contratto a giugno 2027. Da regolamento, da gennaio può parlare con chi vuole per il futuro. Vi dico occhio, facciamo molta attenzione al futuro di Bernabé. Lo ha detto anche il ragazzo che non ne stanno parlando del rinnovo, i discorsi tra il Parma e gli agenti di Bernabé non sono ancora decollati.

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Ci sono tante squadre, in Italia e all'estero, molto attente alla situazione di Bernabé. Ha qualità ma può anche ricoprire diversi ruoli. Da quello che percepisco, ci sono club che lo vedono mezzala ma anche '10', lui ha fatto più ruoli al Parma ma c'è ancora tanto da scoprire a livello di inquadramento tattico e questo, per assurdo, lo rende ancora più appetibile a tante squadre. In molti lo stanno monitorando. Il rinnovo col Parma non è per niente vicino, se non dovesse rinnovare diventerebbe una grande opportunità"