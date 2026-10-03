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Denzel Dumfries ha rilasciato una lunga intervista a Libero, nel corso della quale ha ammesso di mantenere ancora legami con i giocatori dell'Inter e che ormai quella nerazzurra per lui resta una grande famiglia, tanto che il figlio è dichiaratamente interista.

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In molti sui social stanno già sognando un possibile ritorno all'Inter e lo stesso Dumfries non ha chiuso le porte: "Eh… bisogna vedere se mi vorranno ancora dopo la mia carriera a Madrid! In ogni caso sarò legato all’Inter per il resto della mia vita. In quale ruolo non lo so, ma certe cose rimarranno per sempre. Ora però voglio fare il meglio possibile al Real e vincere trofei. Poi vedremo cosa succederà.

Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha parlato così di Dumfries: "Abbiamo ricevuto un po' di domande, ed è un grande classico delle soste delle Nazionali quando ci sono interviste e i giocatori parlano, con affetto, delle squadre precedenti e allora si inizia a sognare il possibile ritorno. Dumfries ha parlato di famiglia Inter, dei compagni, del figlio interista dimostrando il suo affetto ma ragazzi, fermiamoci qui. Lui è appena arrivato a Madrid, è molto avanti nelle gerarchie di José Mourinho, ha giocato tante volte da titolare, Mourinho conta tantissimo su di lui, non lo hanno voluto solo i dirigenti ma anche da José Mourinho.

E non è che Dumfries sta mandando segnali all'Inter come fece Lukaku per tornare indietro. Questo ve lo garantisco: Dumfries è più che contento a Madrid e il Real Madrid è molto contento di Dumfries. Chiaro che un Dumfries meno appariscente rispetto al 3-5-2 dell'Inter dove era molto più offensivo, al Real è più bloccato ma Dumfries è pienamente nel progetto Real Madrid"