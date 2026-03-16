Il difensore del Manchester City Nathan Aké è diventato uno degli obiettivi principali di diversi top club europei in vista della prossima sessione di mercato estiva.
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In Inghilterra – Inter, occhi su una stella del City: possibile derby col Milan per il difensore
Secondo fonti vicine al mondo degli agenti, riportate da CaughtOffside, sia Inter che Milan stanno valutando seriamente un possibile assalto al nazionale olandese, con l’obiettivo di rinforzare il reparto difensivo in vista della stagione 2026/27.
Aké è sotto contratto con il Manchester City fino al 2027, ma il suo futuro a lungo termine all’Etihad Stadium resta incerto e continua a essere oggetto di diverse speculazioni.
La sua grande versatilità, che gli permette di giocare sia come difensore centrale sia come terzino sinistro, lo rende un profilo particolarmente interessante per i club alla ricerca di giocatori esperti e capaci di adattarsi a diversi sistemi tattici.
Un ruolo spesso da alternativa al Manchester City—
Sotto la guida di Pep Guardiola, Aké si è affermato come un elemento affidabile della rosa. Il difensore olandese viene spesso elogiato per la sua intelligenza difensiva, la sicurezza nel palleggio e la disciplina tattica.
In questa stagione ha collezionato 25 presenze complessive, ma è partito titolare soltanto in circa la metà delle partite.
La forte concorrenza all’interno della rosa del City, soprattutto nel reparto difensivo, ha infatti limitato le sue possibilità di ritagliarsi un posto fisso nell’undici iniziale.
Nonostante ciò, quando è stato chiamato in causa Aké ha sempre risposto con prestazioni solide e affidabili, dimostrandosi particolarmente utile nelle partite in cui erano richieste stabilità difensiva e grande attenzione alla posizione in campo.
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