"Si avvicina a grandi passi l’acquisto definitivo di Manuel Akanji da parte dell’Inter. Secondo gli accordi firmati lo scorso anno con il Manchester City, il difensore svizzero sarebbe arrivato in prestito con obbligo di acquisto a 15 milioni in caso di scudetto e di raggiungimento del 50% delle presenze stagionali: ci siamo quasi..."