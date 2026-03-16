Nel caso in cui l'Inter riuscisse a conquistare lo scudetto, il club nerazzurro dovrebbe riscattare un giocatore risultato fondamentale nella squadra di Chivu, come spiega La Gazzetta dello Sport:
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, sempre più vicino il riscatto di un perno della squadra: “Ecco come scatta la clausola”
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Inter, sempre più vicino il riscatto di un perno della squadra: “Ecco come scatta la clausola”
Nel caso in cui l'Inter riuscisse a conquistare lo scudetto, il club nerazzurro dovrebbe riscattare un giocatore risultato fondamentale
"Si avvicina a grandi passi l’acquisto definitivo di Manuel Akanji da parte dell’Inter. Secondo gli accordi firmati lo scorso anno con il Manchester City, il difensore svizzero sarebbe arrivato in prestito con obbligo di acquisto a 15 milioni in caso di scudetto e di raggiungimento del 50% delle presenze stagionali: ci siamo quasi..."
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