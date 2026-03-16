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Inter, sempre più vicino il riscatto di un perno della squadra: “Ecco come scatta la clausola”

Inter Chivu
Nel caso in cui l'Inter riuscisse a conquistare lo scudetto, il club nerazzurro dovrebbe riscattare un giocatore risultato fondamentale
Andrea Della Sala Redattore 

Nel caso in cui l'Inter riuscisse a conquistare lo scudetto, il club nerazzurro dovrebbe riscattare un giocatore risultato fondamentale nella squadra di Chivu, come spiega La Gazzetta dello Sport:

Inter, sempre più vicino il riscatto di un perno della squadra: “Ecco come scatta la clausola”- immagine 2
Getty

"Si avvicina a grandi passi l’acquisto definitivo di Manuel Akanji da parte dell’Inter. Secondo gli accordi firmati lo scorso anno con il Manchester City, il difensore svizzero sarebbe arrivato in prestito con obbligo di acquisto a 15 milioni in caso di scudetto e di raggiungimento del 50% delle presenze stagionali: ci siamo quasi..."

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