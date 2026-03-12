"L’Inter di fatto a gennaio aveva bloccato Norton-Cuffy, era un obiettivo reale e concreto. Fosse uscito Dumfries, sarebbe arrivato lui per rinforzare la fascia. Non si è arrivati alla chiusura dell’operazione, ma oggi voglio darvi una notizia: resta in uscita dal Genoa per giugno. Norton ha determinate squadre in Italia e Premier che lo vogliono e vi aggiorneremo su questo nome".