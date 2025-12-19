FC Inter 1908
I nerazzurri starebbero seguendo con grande interesse questo trequartista classe 2008, in scadenza di contratto con il Lipsia
L'Inter continua a setacciare il mercato internazionale alla ricerca di giovani talenti da inserire nel proprio vivaio. Gli scout nerazzurri sono al lavoro su più fronti, e dalla Germania è emersa un'interessante occasione di mercato: secondo Sky Sport DE, nel mirino del club di viale della Liberazione sarebbe finito Faik Sakar.

Trequartista classe 2008, giocatore di estro e qualità, da tempo nel giro delle Nazionali giovanili tedesche, Sakar è in scadenza di mercato con il Lipsia, e al momento non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo. La dirigenza della società teutonica non intende perderlo e ha già messo sul tavolo un contratto da professionista fino al 30 giugno 2029, ma sono in tanti ad aver drizzato le antenne: oltre all'Inter ci sarebbero anche Club Brugge, Werder Brema e non solo, in Germania e nel resto d'Europa.

