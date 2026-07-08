"Trovare l’intesa totale con l’Inter, per Khalaili è stata cosa rapida e anche piuttosto semplice. Negli uffici di Viale della Liberazione è già pronto un contratto di cinque anni da poco meno di due milioni a stagione. L’osso duro è quel Saint-Gilloise che l’anno scorso, a ottobre, in Champions l’Inter ha ridimensionato a Bruxelles in 76 minuti. Ad aprire le danze allora è stato Denzel Dumfries (poi Lautaro, Calhanoglu e Pio Esposito a completare il poker), e ora è sempre da quel quartiere della capitale che sta per arrivare il sostituto dell’olandese. Porte scorrevoli. Ma adesso che il match si è spostato sul terreno del calciomercato, l’Inter ha visto che battere il piccolo club belga non è poi così scontato".