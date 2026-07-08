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Inter, occhio a quello che può succedere a breve sul mercato: “In sede è pronto…”
L'Inter continua a spingere e spera a breve di sbloccare la situazione con l'Union St. Gilloise sul fronte Anan Khalaili. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in sede è già pronto un contratto per il laterale israeliano:
"Trovare l’intesa totale con l’Inter, per Khalaili è stata cosa rapida e anche piuttosto semplice. Negli uffici di Viale della Liberazione è già pronto un contratto di cinque anni da poco meno di due milioni a stagione. L’osso duro è quel Saint-Gilloise che l’anno scorso, a ottobre, in Champions l’Inter ha ridimensionato a Bruxelles in 76 minuti. Ad aprire le danze allora è stato Denzel Dumfries (poi Lautaro, Calhanoglu e Pio Esposito a completare il poker), e ora è sempre da quel quartiere della capitale che sta per arrivare il sostituto dell’olandese. Porte scorrevoli. Ma adesso che il match si è spostato sul terreno del calciomercato, l’Inter ha visto che battere il piccolo club belga non è poi così scontato".
"La trattativa comunque va avanti, procede solo tra le due società senza intermediari, e la fiducia di chiuderla (in tempi brevi) non sta venendo meno. L’obiettivo resta sempre quello di avere Khalaili il 16 — ovvero tra otto giorni esatti — sull’aereo che porterà Cristian Chivu e la sua squadra in Germania per iniziare il ritiro che terminerà il 26 con la prima amichevole dell’estate contro il Karlsruhe. La tabella di marcia è chiara".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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