Inter-Venezia, di scena domani sera a San Siro, sarà una partita importante anche con vista sul mercato. E per un nome in particolare, come riferisce Il Giorno. Secondo il quotidiano, infatti, potrebbero essere gli ultimi minuti di Davide Frattesi in nerazzurro, prima dell'addio nel mercato di gennaio:

"In tutto questo Davide Frattesi resta ai margini, e in Coppa Italia può raccogliere gli ultimi minuti prima dell’addio a gennaio. La sensazione è che, come con Simone Inzaghi, l’azzurro paghi una collocazione poco chiara in campo e un carattere allergico ai momenti difficili".