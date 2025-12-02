Inter-Venezia, di scena domani sera a San Siro, sarà una partita importante anche con vista sul mercato. E per un nome in particolare, come riferisce Il Giorno. Secondo il quotidiano, infatti, potrebbero essere gli ultimi minuti di Davide Frattesi in nerazzurro, prima dell'addio nel mercato di gennaio:
"In tutto questo Davide Frattesi resta ai margini, e in Coppa Italia può raccogliere gli ultimi minuti prima dell’addio a gennaio. La sensazione è che, come con Simone Inzaghi, l’azzurro paghi una collocazione poco chiara in campo e un carattere allergico ai momenti difficili".
"Inter-Venezia diventa così il crocevia perfetto: per lui, e non solo. Un anno fa l’Inter si ritrovò senza fiato all’ultimo chilometro prima del traguardo. Ora, il gregariato, dovrà tirare la volata".
(Fonte: Il Giorno)
