Il giovane è sulla lista di diversi club in Serie A e non solo e nelle ultime settimane ha cominciato a muoversi anche l'Inter

Marco Astori Redattore 2 dicembre - 10:30

Inizio strepitoso di stagione per Marco Palestra: l'esterno destro di proprietà dell'Atalanta in prestito al Cagliari è sulla lista di diversi club in Serie A e non solo e nelle ultime settimane ha cominciato a muoversi anche l'Inter. Ecco cosa risulta al Corriere dello Sport: "I dirigenti dell’Inter sono rimasti impressionati dai numeri del classe 2005 e, ancora di più, dalla sua personalità: anche contro la Juventus è stato padrone della corsia di appartenenza, mostrando tutte le sue qualità come dribbling, corsa e una sicurezza tale da mettere in crisi Kostic.

Una performance di gran livello, davanti tra l’altro agli occhi di Spalletti, che proprio un anno fa gli aveva rivolto degli elogi pubblici. Complimenti simili, a distanza di qualche mese, sono arrivati pure da Fabregas e Gattuso. Palestra è il difensore della serie A con più falli subiti (31) ed è il terzo per dribbling riusciti. Soprattutto, è il primo calciatore italiano nato a partire dal 2005 con più di dieci partite da titolare: ha disputato ben 995 minuti.

Il ragazzo a fine stagione tornerà all’Atalanta che si troverà un enorme patrimonio: se nel 2023 non sono bastati 15 milioni per convincere la Dea a cederlo, ora ne servono almeno 40. Il duttile calciatore vanta da diversi anni tanti corteggiatori anche all’estero e in Premier: diversi scout (tra cui quelli di Tiago Pinto al Bournemouth) lo hanno infatti seguito in casa e in trasferta, anche con la maglia della Nazionale Under 21".