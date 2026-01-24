Arrivata offerta ufficiale per Luis Henrique: la risposta dell’Inter. E Perisic…

Il ritorno di Perisic all'Inter è un'opzione sempre probabile ma dipenderà anche dal risultato di PSV-Bayern Monaco

Matteo Pifferi Redattore 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 10:28)

Manca poco più di una settimana alla chiusura del mercato invernale e il tema dell'esterno destro resta sul tavolo della dirigenza interista:

"L'Inter ha respinto al mittente un’offerta ufficiale del Besiktas per Luis Henrique. A destra, in assenza di Dumfries (in settimana tornerà a Milano per iniziare la riatletizzazione) a Cristian Chivu serve piuttosto aggiungere un giocatore e tutti i fari sono puntati su Ivan Perisic ritenuto come l’uomo giusto per rinforzare la rosa.

Questo per almeno due ottimi motivi: in primis - come Cancelo - è un profilo dal respiro internazionale, in secondo luogo può giocare a sinistra (dove ha fatto le sue fortune in nerazzurro) off rendo un’alternativa offensiva a Dimarco ma pure a destra, dove - quasi inutile sottolinearlo - la sua personalità può avere un impatto determinante per assicurare all’Inter quello che non riesce a dare Luis Henrique", ha sottolineato Tuttosport.

Ormai è cosa nota che Perisic abbia già detto sì ad un suo ritorno all'Inter e non resta che aspettare mercoledì prossimo quando il PSV affronterà il Bayern Monaco nell'ultima giornata della League Phase. In caso di sconfitta degli olandesi, l'eliminazione diventerebbe quasi certa e si spalancherebbero le chance di un ritorno di Perisic a Milano.