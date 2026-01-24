Inter, affondo per Perisic? “Da Oaktree è già arrivato il via libera e ora…”

"La proprietà ha dato il definitivo via libera ad un innesto in fascia destra in questa finestra invernale", scrive il Corriere dello Sport

Matteo Pifferi Redattore 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 10:04)

Manca poco più di una settimana alla chiusura del mercato invernale ma l'Inter potrebbe chiudere un'operazione in entrata proprio sul gong. A confermarlo è il Corriere dello Sport che, parlando anche di Champions, svela come Oaktree abbia dato il via libera ad un innesto:

"Mercoledì prossimo, in casa del Borussia Dortmund, i nerazzurri si giocheranno la posizione finale nel girone di Champions. Di fatto un miraggio, se non peggio, l’accesso alla top 8, sarà comunque prezioso vincere per chiudere il più in alto possibile, in modo da aumentare le chances di incrociare un avversario morbido nei playoff e, potenzialmente, anche negli eventuali ottavi. A proposito di ottavi, è il target (minimo) fissato da Oaktree per l’attuale campagna europea. E, ad oggi, non si può dare per scontato. Ragion per cui, la proprietà ha dato il definitivo via libera ad un innesto in fascia destra in questa finestra invernale.

L’obiettivo, come noto, è Perisic: una scelta tutt’altro che casuale, visto che la necessità è quella di inserire un elemento “pronto” subito e con caratteristiche più offensive che difensive. Vero che il 2 febbraio compirà 37 anni, ma in casa nerazzurra conoscono alla perfezione il suo fisico e sono convinti che possa ancora fare la differenza. Oltre che giocare a destra, insieme all’abituale corsia sinistra".

La mossa di Ivan — Finora il PSV, però, ha fatto muro ma la speranza di Viale Liberazione è che il club olandese possa aprire all'addio dell'ex Bayern e Tottenham in caso di eliminazione dalla Champions League, uno scenario plausibile visto che nell'ultima giornata del maxi girone di Champions ci sarà la sfida al Bayern Monaco. "Attenzione, però, perché secondo quanto rimbalza dalla Croazia, Perisic avrebbe tutta l’intenzione di forzare la mano con il Psv, anche a prescindere dalla prosecuzione o meno della campagna europea.

La sua volontà è ormai chiara: tornare all’Inter per un’ultima avventura in una big, a cui, peraltro, è ancora legatissimo. Ma ci sarebbe anche di più. Ovvero un “promessa” del club olandese di lasciarlo andare davanti ad un’offerta di questo tipo. A cui si sarebbe già appellato, irritandosi per le resistenze del Psv. Insomma, la partita è aperta ed entrerà nel vivo la prossima settimana", chiosa il