Arrivano conferme sull'incontro tra l'agente del Dibu Martinez, Gustavo Goni, e Piero Ausilio: il racconto di Tuttosport

Arrivano conferme sull'incontro tra l'agente del Dibu Martinez, Gustavo Goni, e Piero Ausilio. L'Inter è alla ricerca di un portiere in vista della prossima stagione quando scadrà il contratto di Yann Sommer e non verrà rinnovato.