FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Dibu Martinez, confermato l’incontro con l’Inter. “Ausilio ha spiegato all’agente che…”

calciomercato

Dibu Martinez, confermato l’incontro con l’Inter. “Ausilio ha spiegato all’agente che…”

Dibu Martinez, confermato l’incontro con l’Inter. “Ausilio ha spiegato all’agente che…” - immagine 1
Arrivano conferme sull'incontro tra l'agente del Dibu Martinez, Gustavo Goni, e Piero Ausilio: il racconto di Tuttosport
Matteo Pifferi Redattore 

Arrivano conferme sull'incontro tra l'agente del Dibu Martinez, Gustavo Goni, e Piero Ausilio. L'Inter è alla ricerca di un portiere in vista della prossima stagione quando scadrà il contratto di Yann Sommer e non verrà rinnovato.

Dibu Martinez, confermato l’incontro con l’Inter. “Ausilio ha spiegato all’agente che…”- immagine 2

"Nell’incontro con Gustavo Goñi, procuratore del Dibu Martinez, Piero Ausilio - oltre a prendere le coordinate legate al portiere oggi all’Aston Villa (l’Inter gli offrirebbe un biennale a 4 milioni a stagione) - ha spiegato all’agente come il club nerazzurro stia esaminando anche altri candidati", scrive l'edizione odierna di Tuttosport.

Dibu Martinez, confermato l’incontro con l’Inter. “Ausilio ha spiegato all’agente che…”- immagine 3
Getty Images

Tra i nomi sul tavolo della dirigenza interista, uno dei nomi più accreditati è Guglielmo Vicario che sembra in uscita dal Tottenham. Occhio però sempre ad Atubolu, numero 1 del Friburgo che piace molto ai nerazzurri.

Leggi anche
Inter, affondo per Perisic? “Da Oaktree è già arrivato il via libera e ora…”
Arrivata offerta ufficiale per Luis Henrique: la risposta dell’Inter. E Perisic…

© RIPRODUZIONE RISERVATA