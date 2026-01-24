Arrivano conferme sull'incontro tra l'agente del Dibu Martinez, Gustavo Goni, e Piero Ausilio. L'Inter è alla ricerca di un portiere in vista della prossima stagione quando scadrà il contratto di Yann Sommer e non verrà rinnovato.
Arrivano conferme sull'incontro tra l'agente del Dibu Martinez, Gustavo Goni, e Piero Ausilio: il racconto di Tuttosport
"Nell’incontro con Gustavo Goñi, procuratore del Dibu Martinez, Piero Ausilio - oltre a prendere le coordinate legate al portiere oggi all’Aston Villa (l’Inter gli offrirebbe un biennale a 4 milioni a stagione) - ha spiegato all’agente come il club nerazzurro stia esaminando anche altri candidati", scrive l'edizione odierna di Tuttosport.
Tra i nomi sul tavolo della dirigenza interista, uno dei nomi più accreditati è Guglielmo Vicario che sembra in uscita dal Tottenham. Occhio però sempre ad Atubolu, numero 1 del Friburgo che piace molto ai nerazzurri.
