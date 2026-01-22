Ecco perché, al momento, ogni discorso è rimandato agli sviluppi europei, con l’Inter che osserva interessata e consapevole che l’operazione potrebbe diventare concreta solo a determinate condizioni. In viale della Liberazione non c’è fretta, ma l’idea di riportare a casa un profilo affidabile resta comunque sul tavolo.

Due offerte per Luis Henrique

Parallelamente, i nerazzurri lavorano anche sul fronte delle uscite. Nelle ultime ore, secondo Sportmediaset, sono arrivate due offerte per Luis Henrique. La prima dal Bournemouth e la seconda dal Besiktas, accompagnata anche da un rilancio economico. Proposte che però non hanno convinto la dirigenza interista, convinta che l’esterno brasiliano sia un profilo ancora valorizzabile e che la valutazione fatta dal club sia più alta rispetto alle cifre messe sul piatto. Per questo entrambe le offerte sono state rispedite al mittente.