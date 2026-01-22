Il ritorno di Ivan Perisic all’Inter resta una suggestione di mercato, ma molto dipenderà dal cammino europeo del PSV: la chiave è la Champions League e, in particolare, l’eventuale qualificazione degli olandesi ai playoff.
calciomercato
Psv fissa condizione per Perisic. Arrivate 2 offerte per Luis Henrique: la posizione Inter
In caso di passaggio del turno, infatti, il club di Eindhoven non avrebbe alcuna intenzione di privarsi dell’esterno croato, considerato un elemento fondamentale nello scacchiere della squadra soprattutto per esperienza e duttilità.
Ecco perché, al momento, ogni discorso è rimandato agli sviluppi europei, con l’Inter che osserva interessata e consapevole che l’operazione potrebbe diventare concreta solo a determinate condizioni. In viale della Liberazione non c’è fretta, ma l’idea di riportare a casa un profilo affidabile resta comunque sul tavolo.
Due offerte per Luis Henrique—
Parallelamente, i nerazzurri lavorano anche sul fronte delle uscite. Nelle ultime ore, secondo Sportmediaset, sono arrivate due offerte per Luis Henrique. La prima dal Bournemouth e la seconda dal Besiktas, accompagnata anche da un rilancio economico. Proposte che però non hanno convinto la dirigenza interista, convinta che l’esterno brasiliano sia un profilo ancora valorizzabile e che la valutazione fatta dal club sia più alta rispetto alle cifre messe sul piatto. Per questo entrambe le offerte sono state rispedite al mittente.
Luis Henrique non è considerato un esubero, anzi in questo momento è praticamente il più titolare della rosa, vista l'assenza di Dumfris. Molto dipenderà anche dalle eventuali entrate, con il nome di Perisic che resta sullo sfondo: prima però serve attendere la Champions, e solo dopo, eventualmente, si potrà parlare davvero di ritorno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA