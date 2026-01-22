L'Inter ha chiuso il colpo di prospettiva Leon Jakirovic, che inizialmente si unirà all'Under 23, prima, eventualmente di aggregarsi alla prima squadra di Cristian Chivu. Un ragazzo di talento, che nella sua carriera ha bruciato le tappe, e che sul quale tutti sono pronti a scommettere, come scrive la Gazzetta dello Sport:

"Jakirovic ha appena compiuto 18 anni, nasce centrale di difesa ma all'occorrenza può anche essere dirottato in corsia in posizione di terzino. Molto strutturato fisicamente (supera il metro e 90), abile nel gioco aereo, stupisce soprattutto per la qualità nell'impostazione dal basso con il pallone tra i piedi: qualità, visione, precisione nei lanci lunghi".

"Per anticipare la folta concorrenza (Barcellona, Napoli, soprattutto Salisburgo), l'Inter ha dovuto affrettare i tempi ma in questo senso l'assist è arrivato da Zvonimir Boban, presidente della Dinamo Zagabria, che ha avallato l'operazione in diretta tv con Marotta collegato da San Siro con lo studio di Sky. Jakirovic verrà inizialmente aggregato all'Under 23 per prendere le misure con il calcio italiano, ma c'è chi giurerebbe che per raggiungere la prima squadra avrà bisogno di ben poco tempo. E a giudicare da come il difensore croato ha bruciato le tappe, c'è da crederci...".