Dopo l'incontro tra Como e Real e il ritorno a Madrid dell'argentino, l'Inter è pronta a inserirsi nella trattativa per portare a Milano Nico Paz

Andrea Della Sala Redattore 26 giugno 2026 (modifica il 26 giugno 2026 | 08:02)

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Dopo l'incontro tra Como e Real e il ritorno a Madrid dell'argentino, l'Inter è pronta a inserirsi nella trattativa per portare a Milano Nico Paz. Ci sarebbe già l'ok all'operazione da parte della proprietà.

"Per l’Inter è cominciata una nuova partita, tutta da giocare, ma che a breve porterà a un contatto col Real e nella quale si ritrova un’unità d’intenti che lega tutta la dirigenza. Ma non da ora, perché il trequartista argentino all’Inter piace da tempo; quel che adesso è cambiato è che non è soltanto il club campione d’Italia a pensare a Paz. Anche da parte di Nico c’è apertura totale verso l’Inter. Il giocatore accoglierebbe in modo estremamente favorevole la prospettiva di continuare a giocare in A, nella squadra che l’anno prossimo dovrà difendere il tricolore e che ha una voglia matta di tornare protagonista in Champions, spostandosi giusto di qualche chilometro dal lago che l’ha fatto diventare grande. E, non ultimo, in un club così argentino e di cui ha sempre tanto sentito parlare dal padre, Pablo. Proprio quest’ultimo è un amico storico del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. I due hanno condiviso insieme esperienze nell’Argentina, su tutte l’Olimpiade di Atlanta nel 1996 e il Mondiale del 1998 in Francia. Siamo ancora in una fase embrionale in cui regna la cautela ed è tutto da impostare, ma Oaktree ha dato la sua autorizzazione a lanciarsi su quest’altro colpo. Grosso, anche più oneroso dell’operazione Palestra", rivela La Gazzetta dello Sport.

"Con Fabregas che si è dovuto fare da parte, l’Inter ha fiutato la possibilità di inserirsi in questa corsa in cui, oltre al legame tra Zanetti e Pablo Paz, a giocare un ruolo rilevante può essere anche il rapporto tra i presidenti, Beppe Marotta e Florentino Perez. I due si conoscono da tempo, si stimano e le occasioni per vedersi e cementare questo legame non sono mancate. La più recente è stata la partita-evento del Corazòn Classic Match tra le legends delle due squadre che ha riportato l’Inter e il suo numero uno a Madrid — e al Bernabeu — lo scorso 14 giugno. Tuttavia bisognerà capire le reali intenzioni economiche del gigante Real. E soprattutto se aprirà alla possibilità di replicare quella proposta formulata al Como (60 milioni, con diritto di recompra tra un anno a 80) anche a un club che non sia quello del presidente Mirwan Suwarso. Certo è che senza la recompra il prezzo è destinato a salire, e si partirebbe da una nuova base di 70 milioni. Sarà da capire con che tipo di concorrenza si avrà a che fare e se il Real vorrà continuare a giocare al rialzo fino ad avvicinarsi alla tripla cifra, una quota che l’Inter a quel punto non potrebbe più sostenere. Insomma, ci sono ancora punti da chiarire in mezzo però alla voglia dell’Inter di regalare un grande colpo ai propri tifosi. La prudenza è tanta ma l’operazione Nico Paz è iniziata", aggiunge Gazzetta.