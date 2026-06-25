Fabrizio Romano aggiunge: "L'Inter e altri club di Premier hanno già iniziato a telefonare per capire i costi dell'operazione Paz"

Matteo Pifferi Redattore 25 giugno - 22:24

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Fabrizio Romano, intervenuto a Dazn, ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Nico Paz dopo l'incontro di oggi tra Como e Real Madrid:

"Il Real Madrid ha confermato al Como che ricomprerà Nico Paz, quindi il Real Madrid attiva la recompra da 9,5 mln di euro e riporta Nico Paz a Madrid. Durante l'incontro di oggi, il Real Madrid ha concesso 3-4 giorni al Como, si aspetta una risposta dal Como lunedì sulla possibilità di riacquistare il giocatore a titolo definitivo per 60 mln. Ad oggi il Como non ha dato segnali in questo senso, il Como voleva tenere Nico Paz ma con la formula precedente, un altro anno in prestito e poi rimandarlo a Madrid nel 2027.

Il Como non ha dato l'ok all'operazione per 60 mln e per questo si stanno muovendo altre squadre. Se da qui a lunedì il Como non trova un accordo col Real per Nico Paz, il giocatore rientra a Madrid ma è già stato chiaro con Mourinho, non vuole restare a Madrid e allora per questo l'Inter, insieme ad altre squadre di Premier, ha già iniziato a chiamare per capire la situazione. Attenzione agli scenari dalla prossima settimana per Nico Paz. L'Inter è un'opzione, ha aspettato fino all'incontro di oggi e già stasera ha iniziato le chiamate per capire le eventuali condizioni dell'operazione Nico Paz.

Chiarisco una cosa: per il Como il prezzo è di 60 mln, per l'Inter e per tutte le altre sarebbe intorno ai 70 mln perché il Como riceverebbe 10 mln di euro per la recompra e il Real Madrid chiederebbe quei 10 mln in più alle altre squadre