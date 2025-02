Si cambia in avanti

"I nomi sottolineati sui taccuini di Marotta e Ausilio sono diversi. In rosso, per l'Inter del futuro ce n'è uno in particolare che non comporterà esborsi: quello di Francesco Pio Esposito, il bomber della Serie B - 11 gol in 21 partite, solo Iemmello del Catanzaro ha segnato di più - che la dirigenza nerazzurra ha prestato allo Spezia l'estate scorsa. A luglio il terzo dei fratelli Esposito tornerà alla base per giocarsi le proprie carte e ritagliarsi uno spazio importante come vice ThuLa. È molto probabile che andrà numericamente a prendere il posto di uno tra Arnautovic e Correa, entrambi in scadenza di contratto, ma resta da capire pure quale sarà il futuro di Taremi che fin qui ha deluso le aspettative.