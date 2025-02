Bilancio deludente

"Taremi e Zielinski, gli ultimi parametri zero, dovevano essere le alternative di lusso per allargare le possibilità di scelta di Inzaghi ma di fatto finora non hanno lasciato grandi tracce. Josep Martinez, scelto per diventare il dopo-Sommer e preso per oltre 13 milioni dal Genoa, in campo si è visto meno di Audero (unica apparizione contro l'Udinese in Coppa Italia). Appena qualche spicciolo di minuti anche per Palacios, investimento per il futuro ma evidentemente ancora molto acerbo: pagato 6,5 milioni con bonus fino a 11 e prestato una decina di giorni fa al Monza.