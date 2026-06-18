Marotta e Ausilio, infatti, si sono riservati l’opzione di un’ulteriore cessione, qualora arrivassero almeno una quarantina di milioni

Occhio al futuro di Aleksandar Stankovic: la sua volontà è chiara, vuole giocarsi le sue carte all'Inter e convincere il club a trattenerlo quest'estate. Non è detto, però, che "i suoi propositi e quelli del club nerazzurro, però, coincidano - spiega il Corriere dello Sport.