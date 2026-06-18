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Inter, Marotta e Ausilio si sono tenuti l’opzione di un’altra cessione oltre a Dumfries: ecco quale

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Marotta e Ausilio, infatti, si sono riservati l’opzione di un’ulteriore cessione, qualora arrivassero almeno una quarantina di milioni
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Occhio al futuro di Aleksandar Stankovic: la sua volontà è chiara, vuole giocarsi le sue carte all'Inter e convincere il club a trattenerlo quest'estate. Non è detto, però, che "i suoi propositi e quelli del club nerazzurro, però, coincidano - spiega il Corriere dello Sport.

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Marotta e Ausilio, infatti, si sono riservati l’opzione di un’ulteriore cessione, qualora arrivasse un’offerta da almeno una quarantina di milioni. Sarebbe difficile rinunciarvi: tanto più se quell’incasso permettesse di completare il mercato in entrata, raggiungendo tutti gli obiettivi prefissi".

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