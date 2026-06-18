L'Inter prosegue la trattativa con l'Atalanta per Palestra e nelle ultime sarebbero emerse importanti novità con un incontro tra i due club

Salutato Denzel Dumfries, l'Inter ha individuato in Marco Palestra il sostituto dell'olandese sulla fascia destra. Prosegue la trattativa con l'Atalanta per l'esterno e nelle ultime sarebbero emerse importanti novità.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, "Giornata decisiva per Palestra all'Inter. C'è stato un incontro tra Inter e Atalanta, incontro positivo andato in scena stamattina a Milano. Le due parti hanno dialogato, Inter ha fatto un passo verso l'Atalanta, si parla di un rialzo per arrivare a sfiorare i 50 mln con i bonus. L'Inter si avvicina in modo sensibile ai 50 mln di euro. Inter si avvicina in maniera importante a Palestra con un incontro con l'Atalanta, ci sarà un nuovo aggiornamento nei prossimi giorni per provare ad andare avanti nella trattativa. Ulteriore nuovo contatto a inizio settimana per arrivare a un accordo".