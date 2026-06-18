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Romano: “Inter accelera per Palestra: parti sempre più vicine dopo oggi, ecco le cifre”

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Secondo l'esperto di mercato, dopo aver già raggiunto una base di accordo contrattuale con il calciatore, la trattativa tra con l’Atalanta entra nel vivo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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L’Inter è pronta ad accelerare per Marco Palestra: lo conferma anche Fabrizio Romano.

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Secondo l'esperto di mercato, dopo aver già raggiunto una base di accordo contrattuale con il calciatore, adesso la trattativa tra con l’Atalanta entra nel vivo.

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Foto figc.it

Incontro positivo tra le parti, sempre più vicine per una cifra intorno ai 50 milioni di euro.

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