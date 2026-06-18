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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter accelera per Palestra: parti sempre più vicine dopo oggi, ecco le cifre”
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Romano: “Inter accelera per Palestra: parti sempre più vicine dopo oggi, ecco le cifre”
Secondo l'esperto di mercato, dopo aver già raggiunto una base di accordo contrattuale con il calciatore, la trattativa tra con l’Atalanta entra nel vivo
L’Inter è pronta ad accelerare per Marco Palestra: lo conferma anche Fabrizio Romano.
Secondo l'esperto di mercato, dopo aver già raggiunto una base di accordo contrattuale con il calciatore, adesso la trattativa tra con l’Atalanta entra nel vivo.
Incontro positivo tra le parti, sempre più vicine per una cifra intorno ai 50 milioni di euro.
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