Anan Khalaili sarà un calciatore dell'Inter? Lo si capirà molto presto, secondo quanto riportano ora i colleghi di Sky Sport. Il rilancio da parte del club nerazzurro, arrivato nella giornata di ieri, è oggetto di riflessione per l'Union Saint-Gilloise che intanto ha ricevuto una chiara indicazione da parte dell'israeliano classe 2004. Questo il punto sulla trattativa che arriva dall'emittente satellitare:

"L'Union Saint-Gilloise sta valutando l'offerta al rialzo presentata dall'Inter da 23 milioni più bonus. Sono ore decisive per capire se ci sarà apertura da parte del club belga, mentre con l'esterno c'è già l'accordo. Addirittura il ragazzo ha già parlato con l'Union e ha già chiarito di voler arrivare in nerazzurro. Doue, invece, è un nome che andrebbe preso in considerazione soltanto nel momento in cui dovesse saltare l'ipotesi Khalaili".