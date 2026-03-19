L'Inter fa sul serio per Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham, che già nell'estate del 2024 ha sfiorato i colori nerazzurri, potrebbe trasferirsi nuovamente in Italia la prossima estate. Piero Ausilio è già sulle sue tracce, come raccolto da Fcinter1908.it in questi minuti. Il direttore sportivo dell'Inter si è recato in prima persona in quel di Londra per certificare concretamente l'interesse per il giocatore e gettare le basi per la trattativa con il club inglese.