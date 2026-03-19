L'Inter fa sul serio per Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham, che già nell'estate del 2024 ha sfiorato i colori nerazzurri, potrebbe trasferirsi nuovamente in Italia la prossima estate. Piero Ausilio è già sulle sue tracce, come raccolto da Fcinter1908.it in questi minuti. Il direttore sportivo dell'Inter si è recato in prima persona in quel di Londra per certificare concretamente l'interesse per il giocatore e gettare le basi per la trattativa con il club inglese.
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FCIN1908/ L’Inter sprinta per Vicario: Ausilio a Londra per impostare la trattativa
Il direttore sportivo nerazzurro vorrebbe affidare all'ex Empoli la titolarità tra i pali nerazzurri dalla prossima stagione
Vicario ha con gli Spurs un contratto in essere fino al 2028 a circa 2,5 milioni di euro. La sua volontà di tornare in Serie A è sicuramente una leva da sfruttare, ma bisognerà fare in fretta, considerando le possibili rivali, tra cui c'è anche la Juventus. Anche in questo senso va letto il blitz di Piero Ausilio. Il diesse nerazzurro è convinto che l'ex Empoli sia il profilo giusto per sostituire Yann Sommer dalla prossima stagione.
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