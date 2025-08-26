FC Inter 1908
Inter, occhio alla destinazione a sorpresa per Taremi. “Potrebbe anche…”

L'Inter, in questa fase finale di mercato, valuterà eventuali opportunità ma la priorità ora è cedere: Palacios e Taremi i primi nomi sulla lista
Nel pre-partita di Inter-Torino, l'AD e presidente nerazzurro Marotta ha parlato anche di mercato, chiarendo quale sia il piano dell'Inter in questo rush finale della finestra estiva.

"Giuseppe Marotta ha confermato quanto anticipato in questi giorni: nessuna spesa folle ed eventuali acquisti volti a cogliere solo opportunità di mercato. [...] Come detto da Marotta dunque, l’Inter utilizzerà quest’ultima settimana di mercato per valutare se aggiungere ancora una o due pedine nell’organico di Chivu e per sistemare gli ultimi giocatori rimasti in esubero, ovvero Palacios e Taremi", si legge su Tuttosport.

Per il difensore, ci sono opzioni in Italia e all'estero, tra Svizzera e Spagna "mentre Taremi sta sfogliando la margherita. In questa settimana, più che club di Premier, su di lui si sono informati Psv e Lille. Qualche opzione, però, potrebbe anche crearsi in Serie A, dove diversi club sono alla ricerca di un attaccante. L’iraniano non si è messo di traverso e sta aspettando di trovare la soluzione migliore (per lui potrebbero anche esserci occasioni in Turchia o Arabia, mercati che chiuderanno dopo il primo settembre)", aggiunge il quotidiano.

Inter, occhio alla destinazione a sorpresa per Taremi. “Potrebbe anche…”
