Il presidente, prima del Torino, ha parlato dei rinforzi nerazzurri e ha allontanato la ricerca di un giocatore per la retroguardia

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 08:33)

«Sono scarico e vuoto dopo questa partita, abbiamo tempo per discutere di mercato. Manca ancora qualche giorno…». Alla fine della partita vinta dalla sua Inter per cinque a zero contro il Torino, Cristian Chivu era stanco ma ha risposto anche sul mercato a chi si è soffermato sulle parole del presidente nerazzurro, Beppe Marotta, che prima del fischio d'inizio aveva fatto intendere che il mercato è in pratica chiuso e che quindi un difensore, che tutti si aspettavano arrivasse dopo il centrocampista, non arriverà.

Una volta che si è deciso di abbandonare la pista Lookman si era parlato di un cambio di strategia rivolto a due obiettivi, un centrocampista di un determinato tipo e un difensore e si era parlato anche di nomi come quello di Solet, Upmecano o Kim in uscita dal Tottenham. Marotta ha un po' allarmato chi pensa che qualcosa là dietro sia mancato nella passata stagione dati i tanti gol incassati e gli anni che avanzano.

«Per adesso non prevediamo colpi eclatanti, vediamo se c'è qualche giocatore in uscita lo sostituiremo, ma per adesso continueremo così», le parole del numero uno nerazzurro.

"L'ipotesi è sul tavolo ma Marotta non dà garanzie", scrive il Corriere dello Sport non dando proprio una totale chiusura alla possibilità che arrivi un altro giocatore a rinforzare la rosa interista. E La Gazzetta dello Sport sottolinea: "Quando il presidente Beppe Marotta prima del match ha detto «per ora non siamo alla ricerca di un difensore», tutti si sono concentrati soprattutto sulle prime due parole. Per ora, domani chissà".

(Fonte: CdS e GdS)