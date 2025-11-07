Tomas Palacios può lasciare l’Inter nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal media argentino Pura Pasion, il difensore albiceleste potrebbe cambiare maglia nella sessione invernale per accumulare maggiore minutaggio.
Inter, Palacios può partire a gennaio: la formula della cessione, sondaggi da…
Il difensore argentino potrebbe lasciare il club nerazzurro nel mercato invernale per giocare con maggiore continuità
Il piano dell’inter è quello di cedere il difensore classe 2003 con la formula del prestito.
Secondo il giornalista Uriel Iugt ci sono stati sondaggi da parte di club brasiliani e messicani per Tomas Palacios.
In questa stagione l’ex Talleres e Rivadavia non è ancora sceso in campo agli ordini di Cristian Chivu.
