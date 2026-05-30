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calciomercato
Mercato Inter, l’Atalanta fissa il prezzo di Palestra. Jones vicino? Le ultime
"Se la cessione di un big è un’eventualità, nei piani dell’Inter gli innesti di valore sono una certezza. Specie dopo che il presidente Marotta ha dichiarato di puntare alla Champions League dopo il double centrato in questa stagione e le due finali raggiunte senza vincerle negli ultimi anni". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al mercato che potrebbe fare l'Inter e al tesoretto a disposizione della dirigenza.
"Certo, i denari in entrata aiuterebbero: si sommerebbero a un budget di partenza che in altri tempi i dirigenti si sognavano - sui 40-50 milioni di euro -, più tutte le solite cessioni “minori” che da un po' di stagioni finanziano le estati interiste. Al primo posto nell’indice di gradimento c’è Marco Palestra, laterale che rientrerà all’Atalanta dopo la bella stagione a Cagliari, in questi giorni impegnato con la Nazionale di Baldini. I rapporti con i nerazzurri sono tornati più che buoni dopo il caso Lookman, sanati dall’affare Zalewski e dal saldo asse tra i due club per quanto riguarda le questioni di politica federale", aggiunge il quotidiano.
L'Atalanta non ha fretta di venderlo, nonostante il 4-3-3 di Sarri non si adatti alla perfezione alle caratteristiche dell'ormai ex giocatore del Cagliari. Palestra diventerebbe una necessità per l'Inter qualora andasse via Dumfries ma piace anche a prescindere dall'addio dell'olandese. L'Atalanta ha fissato il prezzo, non meno di 50 mln, cifra sì proibitiva ma che l'Inter sta valutando. "Ne servono meno, tra i 25 e i 30, per sbloccare la situazione Curtis Jones: i dialoghi con il Liverpool proseguono, il tema principale resta la percentuale sull’eventuale futura rivendita", chiosa poi Tuttosport.
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