Mercato Inter, l’Atalanta fissa il prezzo di Palestra. Jones vicino? Le ultime

"Se la cessione di un big è un’eventualità, nei piani dell’Inter gli innesti di valore sono una certezza. Specie dopo che il presidente Marotta ha dichiarato di puntare alla Champions League dopo il double centrato in questa stagione e le due finali raggiunte senza vincerle negli ultimi anni". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al mercato che potrebbe fare l'Inter e al tesoretto a disposizione della dirigenza.