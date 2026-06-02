Gianluca Di Marzio, nel suo podcast, Buongiorno Calciomercato, ha parlato del mercato dell'Inter: «Il calciomercato si tinge già di nerazzurro. L'Inter ha fatto la sua prima offerta per Palestra all'Atalanta: 40 mln +5 di bonus, per il momento non bastano. Il club bergamasco è forte dell'interesse sul giocatore del Manchester City».
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Prima offerta Inter per Palestra: l’Atalanta ‘si fa forte’ col City. Provedel e Solet…”
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Di Marzio: “Prima offerta Inter per Palestra: l’Atalanta ‘si fa forte’ col City. Provedel e Solet…”
Il giornalista ha parlato del mercato nerazzurro anche su Skysport.it e si è soffermato sui 45+5 mln offerti per l'esterno al club bergamasco
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Non solo Palestra. L'Inter sta cercando anche di lavorare sul portiere dopo l'addio di Sommer e la decisione di promuovere a primo portiere Josep Martinez.
«I nerazzurri insistono per Provedel della Lazio. A metà settimana il procuratore del portiere incontrerà la Lazio per capire quali sono le modalità di uscita dell'estremo difensore. In difesa uno dei nomi preferiti è Solet: c'è già l'accordo con il giocatore e non con l'Udinese. Mentre Carlos Augusto potrebbe alla fine rimanere in nerazzurro e rinnovare il suo contratto».
(Fonte: skysport.it)
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