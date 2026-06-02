SM – De Vrij: l’Inter ha fatto la sua offerta. La sua richiesta

L'Inter ha fatto una proposta di rinnovo a Stephan de Vrij : un altro anno all'Inter con stipendio ridotto. Questo è quanto scrive anche SportMediaset spiegando che in realtà il calciatore vorrebbe un biennale. Il suo contratto scade a giugno 2026 e come alternative alla proposta nerazzurra ha qualche offerta dalla Grecia o dall'Arabia Saudita.

Il difensore, dopo il problema muscolare rimediato nell'ultima giornata di campionato contro i nerazzurri, non è stato convocato da Koeman per il Mondiale dell'Olanda. Il suo agente nei giorni scorsi ha parlato di lui e ha spiegato che la sua priorità resta l'Inter. Ma si vedrà se la proposta nerazzurra andrà bene per il giocatore che ha 34 anni ed è arrivato a Milano nel 2018.