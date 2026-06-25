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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà sbotta: “Ho letto veramente delle robe vergognose su Palestra: sembra quasi che…”
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Pedullà sbotta: “Ho letto veramente delle robe vergognose su Palestra: sembra quasi che…”
Il giornalista di Sportitalia ha commentato indignato il dibattito che si è acceso intorno all'esterno dell'Atalanta
Alfredo Pedullà è tornato a parlare dell'operazione che porterà Marco Palestra al Chelsea. Un epilogo inaspettato dopo la trattativa tra Inter e Atalanta, che sembrava praticamente in chiusura e che da giorni si sta prendendo i riflettori mediatici. Il giornalista di Sportitalia ha sottolineato con forza alcuni elementi nelle reazioni alla scelta di Palestra, che non condivide per nulla: CONTINUA A LEGGERE.
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