Il giornalista di Sportitalia ha commentato indignato il dibattito che si è acceso intorno all'esterno dell'Atalanta

Alfredo Pedullà è tornato a parlare dell'operazione che porterà Marco Palestra al Chelsea. Un epilogo inaspettato dopo la trattativa tra Inter e Atalanta, che sembrava praticamente in chiusura e che da giorni si sta prendendo i riflettori mediatici. Il giornalista di Sportitalia ha sottolineato con forza alcuni elementi nelle reazioni alla scelta di Palestra, che non condivide per nulla: CONTINUA A LEGGERE.