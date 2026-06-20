Inter e Atalanta si rivedranno all’inizio della prossima settimana per trovare un'intesa definitiva per il trasferimento del giocatore

Gianni Pampinella Redattore 20 giugno 2026 (modifica il 20 giugno 2026 | 09:16)

È questione di dettagli, ma sembra ormai scontato l'arrivo di Marco Palestra in nerazzurro. Inter e Atalanta continuano a sentirsi per trovare l'accordo definitivo e, come sottolinea il Corriere dello Sport, la chiave giusta per chiudere l'affare sarebbe inserire una percentuale sulla futura rivendita. "Inter e Atalanta si rivedranno all’inizio della prossima settimana, proprio al fine di trovare un’intesa definitiva sul trasferimento dell’esterno alla Pinetina. Nel frattempo, però, si sta lavorando per individuare l’incastro migliore per accontentare tutte le parti in causa. La base di partenza, evidentemente, è l’ultima offerta di viale Liberazione, vale a dire 45 milioni più 5 di bonus, che ancora non soddisfa il club bergamasco, deciso a superare quota 50 milioni".

"Un primo percorso, come già emerso, è la rimodulazione dei premi. Ce ne sarà certamente una parte facile da ottenere, probabilmente legata alle presenze da interista di Palestra. E ce se sarà un’altra più complicata, dipendente dalle vittorie della squadra. In aggiunta ecco spuntare l’idea di una percentuale sulla rivendita. La previsione, infatti, è che Palestra abbia ancora ampi margini di crescita".

"All’Inter, dunque, il suo processo di maturazione proseguirà. Ma, continuando a brillare, gli assalti della Premier si faranno sempre più insistenti e allettanti. E viale Liberazione, ad un certo punto, potrebbe anche cedere. Ebbene, l’Atalanta sta appunto pensando a come beneficiarne. Facendo, peraltro, pesare il fatto di aver accettato di cedere l’azzurro all’Inter, assecondandone i desideri, nonostante i sondaggi di Manchester City e Chelsea. Ad ogni modo, manca davvero poco per trovare la quadratura del cerchio. Tanto più che nessuno dei fronti coinvolti desidera che la vicenda si trascini troppo a lungo".

(Corriere dello Sport)