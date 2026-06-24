Inter-Palestra, dall’accordo con l’Atalanta all’inserimento del Chelsea: tutte le cifre

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Marco Palestra lascia l’Atalanta e non vestirà una maglia nerazzurra, quella dell’Inter, bensì quella ‘Blue’ del Chelsea. Decisivo il rilancio da parte...

Marco Palestra lascia l'Atalanta e non vestirà una maglia nerazzurra, quella dell'Inter, bensì quella 'Blue' del Chelsea.

Decisivo il rilancio da parte del club londinese, che in poche ore ha strappato il classe 2005 alla concorrenza.

"Palestra è passato nel giro di qualche ora dai 2,5 milioni a salire, concordati con il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio, ai 6 circa tutto incluso che mette sul piatto in un colpo solo la società di Londra".

La Gazzetta dello Sport rivela che c'era l'accordo tra Inter e Atalanta:

"Così, grazie all’autorizzazione di Oaktree, Marotta e Ausilio avevano trattato con l’Atalanta fino a raggiungere un accordo con la Dea da 45 milioni più 5 di bonus".

"Dai 50 totali concordati con i nerazzurri, dovrebbero alla fine percepire 55, con annessa quota sulla futura rivendita. La cifra finale fatta pervenire nella tarda serata italiana a Bergamo si è avvicinata proprio a quelle vette, ma nella definizione dell’accordo non va sottovalutato neanche il filo a stelle e strisce che lega la proprietà del club di Londra e l’anima americana della Dea".