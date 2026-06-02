Il club nerazzurro studia il piano per arrivare al laterale della Nazionale e prepara il suo inserimento nella formazione di Chivu

“Mi sento pronto per una big”. Ieri, nella conferenza stampa a Coverciano, nel ritiro della Nazionale, Marco Palestra ha ribadito il concetto espresso nelle scorse settimane, quando indossava la maglia del Cagliari, dove ha disputato la stagione che si è appena conclusa in prestito dall’Atalanta.