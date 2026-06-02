Palestra potrebbe prendere il posto di Dumfries, ma al momento ci sono diversi scenari:
“L’Inter che lo vorrebbe come erede di Dumfries, che si tratti già della prossima stagione, se l'olandese partirà trovando un club disposto a pagare la clausola da 25 milioni presente nel suo contratto, o di quella '27-28 (di certo andrà venduto Luis Henrique, magari sempre per 25 milioni). In quel caso Palestra avrebbe un ingresso soft nel pianeta Inter, con Chivu che lo utilizzerebbe indistintamente come prima alternativa sia a Dumfries, con cui si giocherebbe comunque il posto, che Dimarco”.
L’Atalanta non alza il muro ma servirà un’offerta importante:
“L’Atalanta - che punta all'asta con club della Premier - valuta Palestra una cifra più vicina ai 50 che ai 40 milioni, prezzo che l'Inter potrebbe però avvicinare utilizzando magari una formula complessa, un prestito oneroso alto, con obbligo di riscatto e diversi bonus”.
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