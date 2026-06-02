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Inter, Palestra con o senza Dumfries: il doppio piano di Chivu. L’offerta all’Atalanta…

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Il club nerazzurro studia il piano per arrivare al laterale della Nazionale e prepara il suo inserimento nella formazione di Chivu
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Mi sento pronto per una big”. Ieri, nella conferenza stampa a Coverciano, nel ritiro della Nazionale, Marco Palestra ha ribadito il concetto espresso nelle scorse settimane, quando indossava la maglia del Cagliari, dove ha disputato la stagione che si è appena conclusa in prestito dall’Atalanta.

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Le sue parole non sono passate di certo inosservate in casa Inter, club che lo ha messo nel mirino da tempo.

“L'esterno in questi giorni è coccolato a Coverciano da Pio Esposito, ma ha già ricevuto tantissimi attestati di stima dal fronte nerazzurro, da Chivu a Thuram - che gli fecero i complimenti a San Siro del 17 aprile -, al presidente Marotta” sottolinea Tuttosport.

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Palestra potrebbe prendere il posto di Dumfries, ma al momento ci sono diversi scenari:

“L’Inter che lo vorrebbe come erede di Dumfries, che si tratti già della prossima stagione, se l'olandese partirà trovando un club disposto a pagare la clausola da 25 milioni presente nel suo contratto, o di quella '27-28 (di certo andrà venduto Luis Henrique, magari sempre per 25 milioni). In quel caso Palestra avrebbe un ingresso soft nel pianeta Inter, con Chivu che lo utilizzerebbe indistintamente come prima alternativa sia a Dumfries, con cui si giocherebbe comunque il posto, che Dimarco”.

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L’Atalanta non alza il muro ma servirà un’offerta importante:

“L’Atalanta - che punta all'asta con club della Premier - valuta Palestra una cifra più vicina ai 50 che ai 40 milioni, prezzo che l'Inter potrebbe però avvicinare utilizzando magari una formula complessa, un prestito oneroso alto, con obbligo di riscatto e diversi bonus”.

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