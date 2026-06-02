Il Messaggero Veneto riporta le ultime novità su Oumar Solet: c'è distanza tra Inter e Udinese

Matteo Pifferi Redattore 2 giugno - 13:34

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Arrivano sempre più conferme sull'interesse dell'Inter per Oumar Solet, difensore classe 2000 dell'Udinese. L'Inter, stando alle ultime indiscrezioni, ha già incassato il sì dell'ex Salisburgo e ora si appresta a incontrare l'Udinese per trovare un accordo col club friulano.

"Questo perché i campioni d’Italia hanno fatto dei passi decisi verso Solet, al punto di strutturare già una formula d’acquisto che prevede un prestito con obbligo di riscatto del classe 2000 francese al primo punto del girone di ritorno, praticamente un fatto scontato. Meno scontata la quotazione, visto che l’Udinese vorrebbe avvicinarsi ai 30 milioni di euro e che da parte nerazzurra si parla di circa 25", si legge sul Messaggero Veneto che poi aggiunge:

"Anche perché l’ex Salisburgo ha estimatori anche in Premier League, il Chelsea, per esempio, ma in questo caso bisognerebbe fare i conti anche con il diretto interessato che vuole restare in Italia e giocare di nuovo in Champions, come ha già fatto quando era in Austria".