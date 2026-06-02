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Inter, Mkhitaryan resta: “Accettata riduzione ingaggio”. E può rinnovare un top a sorpresa

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Dopo averci riflettuto per qualche settimana, Henrikh Mkhitaryan sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo averci riflettuto per qualche settimana, Henrikh Mkhitaryan sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro e sarebbe pronto, anche con riduzione dell'ingaggio, a prolungare di una stagione il suo contratto con l'Inter.

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Non solo: secondo Il Giornale, i nerazzurri vorrebbero presto avviare le trattative per il rinnovo di Marcus Thuram, nei mesi scorsi al centro di voci di mercato. Scrive il quotidiano:

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"Accordo vicino con Mkhitaryan, che ha accettato la riduzione dello stipendio da 4,2 a 2,5 milioni. Passi avanti pure per l'allungamento del laterale sinistro Carlos Augusto, che può restare all'Inter fino al 20300 con relativo incremento degli emolumenti a 3,3 milioni più premi. Una mossa volta ad allontanare le sirene di mercato arrivate da Roma, Atletico Madrid e Nottingham Forest. Nelle prossime settimane i Campioni d'Italia avvieranno pure i dialoghi per provare a rinnovare il contratto di Marcus Thuram".

(Fonte: Il Giornale)

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